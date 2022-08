L'étude a interrogé 326 organisations d'Amérique du Nord comptant 500 employés ou plus et dépensant au moins un million de dollars par an en infrastructures en cloud.L'objectif est d'établir une base de référence du secteur par rapport au modèle de sécurité du cloud d'Ermetic. Ce modèle comporte quatre niveaux :1 -- Ad Hoc2 -- Opportuniste3 -- Répétable4 -- Automatisé et intégré.", déclare Michael Sampson, analyste principal chez Osterman Research et auteur du rapport. "Parmi les autres résultats, 42 % des entreprises qui investissent plus de 50 heures par semaine dans la sécurité du cloud atteignent les niveaux de maturité les plus élevés (niveaux trois et quatre). L'étude montre également que plus grand n'est pas forcément meilleur, puisque seulement 7 % des entreprises de plus de 10 000 employés sont au niveau trois ou quatre en termes de maturité, contre 18 % pour les entreprises de 2 500 à 9 999 employés, et 24 % pour les entreprises de 500 à 2 499 employés.Plus de clouds ne signifie pas non plus plus plus de maturité, le pourcentage d'entreprises qui se classent aux niveaux de maturité les plus élevés diminue avec l'utilisation du multicloud. Par exemple, le nombre d'entreprises atteignant les niveaux trois et quatre de maturité chute de près de 50 % lorsqu'on passe d'une à trois plateformes cloud.", déclare Shai Morag, PDG d'Ermetic. "."Source : Ermetic Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est la situation au sein de votre organisation ?