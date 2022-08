", explique Saket Modi, cofondateur et PDG de Safe Security. "."La première est le calculateur interactif des coûts des cyberattaques, un calculateur gratuit et paramétrable qui permet aux organisations de comprendre leur risque financier potentiel dû à une cyberattaque. L'évaluation, facile à utiliser, recueille des données spécifiques sur l'entreprise et fournit une estimation des coûts basée sur le modèle de Safe Security qui prend en compte les facteurs de coûts associés aux incidents de sécurité. Le résultat peut être adapté aux paramètres d'une organisation pour affiner l'estimation.La deuxième est l'évaluation de la cyberassurance Inside-Out qui aide les entreprises à mieux comprendre leur cyber santé et à réduire leurs primes. L'évaluation est ouverte aux entreprises qui utilisent une plateforme de cloud public (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure) et offre des conseils spécifiques sur la façon dont leur position en matière de risque de cybersécurité se compare à celle d'autres entreprises du même secteur, sur le montant de la couverture dont elles ont besoin et sur les principales mesures à prendre pour assurer un renouvellement réussi de leur assurance cybernétique.Source : Safe Security Que pensez-vous de ces outils ?