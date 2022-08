77 % pensent que nous sommes dans un état perpétuel de cyberguerre.

82% pensent que la géopolitique et la cybersécurité sont intrinsèquement liées.

Plus des deux tiers (68 %) ont eu davantage de conversations avec leur conseil d'administration et leur direction générale en réponse au conflit Russie/Ukraine.

63 % doutent de pouvoir savoir si leur organisation a été piratée par un État-nation.

64 % pensent que la menace d'une guerre physique est plus préoccupante dans leur pays que la cyberguerre.

L'enquête menée auprès de plus de 1100 décideurs en matière de sécurité (SDM) dans le monde entier a révélé que 66% des organisations ont modifié leur stratégie de cybersécurité en réponse directe au conflit entre la Russie et l'Ukraine, tandis que près des deux tiers (64%) soupçonnent que leur organisation a été soit directement ciblée, soit affectée par une cyberattaque d'État.Les autres résultats clés de l'étude sont les suivants :", a déclaré Kevin Bocek, vice-président de la stratégie de sécurité et des renseignements sur les menaces chez Venafi.Bocek poursuit : "".Les recherches de Venafi sur les méthodes utilisées par les acteurs de la menace des États montrent que l'utilisation des identités machine est en augmentation dans les cyberattaques parrainées par des États. Les certificats numériques et les clés cryptographiques qui servent d'identités machine sont les fondements de la sécurité de toutes les transactions numériques sécurisées. Les identités des machines sont utilisées par tout, des appareils physiques aux logiciels en passant par les conteneurs, afin de s'authentifier et de communiquer en toute sécurité.Les recherches de Venafi ont également révélé que les groupes APT chinois pratiquent le cyber-espionnage pour faire progresser le renseignement international de la Chine, tandis que les groupes nord-coréens acheminent le produit de la cybercriminalité directement vers les programmes d'armement de leur pays. L'attaque de SolarWinds, qui a compromis des milliers d'entreprises en exploitant des identités de machines pour créer des portes dérobées et obtenir un accès sécurisé à des actifs clés, est un excellent exemple de l'ampleur et de la portée des attaques d'États-nations qui exploitent des identités de machines compromises. La récente attaque russe HermeticWiper, qui a violé de nombreuses entités ukrainiennes quelques jours seulement avant l'invasion du pays par la Russie, a utilisé la signature de code pour authentifier les logiciels malveillants dans un exemple récent d'abus d'identité machine par des acteurs étatiques.La seule façon de réduire les risques d'abus d'identité des machines est de mettre en place un plan de contrôle qui assure l'observabilité, la gouvernance et la fiabilité.", poursuit M. Bocek. "."Source : Venafi