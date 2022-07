Il existe également une corrélation directe entre l'augmentation du volume global des e-mails et le nombre de menaces que les entreprises reçoivent par e-mail.79 % des organisations qui ont répondu à cette enquête ont déclaré que leur volume d'e-mails avait augmenté au cours de l'année écoulée, et 72 % ont également déclaré que le nombre de cyberattaques par e-mail avait également augmenté. Plus de la moitié de ces organisations, ou 52% pour être précis, ont estimé que ces attaques devenaient de plus en plus avancées, ce qui pourrait potentiellement les rendre incapables de repousser ces attaques.Environ 23 % des organisations ont également subi un impact négatif des ransomwares. 40 % des organisations qui ont été confrontées à une attaque par ransomware n'ont pas réussi à s'en remettre, ce qui révèle les dommages à long terme que de telles attaques peuvent causer.Une telle augmentation du nombre d'attaques et de leur gravité devrait se traduire par un financement beaucoup plus important de la formation à la cybersécurité, mais malgré cela, seules 23 % des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles dispensaient à leurs employés une formation cohérente à la sensibilisation à la sécurité. En outre, seuls 14 % environ des budgets informatiques sont investis dans le renforcement de la cybersécurité, toutes choses ayant été considérées et prises en compte.95 % de ces organisations ont déclaré que le manque de financement était un problème. Il est donc logique que ces organisations aient le pouvoir de se défendre entre leurs mains mais qu'elles n'utilisent pas ces méthodes pour une raison quelconque. Un changement majeur doit avoir lieu, car les entreprises ne prennent pas les cybermenaces d'aujourd'hui aussi sérieusement qu'elles le devraient. Ces tendances vont s'aggraver si elles ne le font pas.Source : Mimecast Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?