Les courriels dont l'objet est lié aux fêtes de fin d'année sont ceux sur lesquels on clique le plus souvent. Les employés ont tendance à recevoir beaucoup d'e-mails pendant les vacances, et nombre d'entre eux proviennent de services de ressources humaines. Par conséquent, les employés seront beaucoup plus enclins à cliquer sur les liens contenus dans ces e-mails, car ils supposeront qu'ils sont légitimes et peut-être même importants pour eux.Environ 25 % de tous les courriels de phishing ont été envoyés sous la forme de courriels professionnels, mais malgré cela, 18 % provenaient également de services en ligne. Les auteurs du phishing se font généralement passer pour des services en ligne susceptibles de plaire à la manière dont vous avez choisi de vivre votre vie, car ils savent que vous serez incité à cliquer dessus. Ils utilisent souvent de faux codes promotionnels et des bons d'achat pour inciter les utilisateurs à cliquer, et un seul clic leur fait perdre leurs identifiants de connexion.Aux États-Unis, l'objet le plus populaire des courriels de phishing s'est avéré être lié à la Covid. Les courriels contenant des informations sur les changements d'horaires de travail liés à Covid peuvent être très importants pour les employés et les inciter à cliquer dessus, bien que dans le reste du monde, l'objet du courriel soit différent.Le sujet le plus populaire au niveau mondial pour les e-mails de phishing concerne l'autorisation de paiement. Il existe donc clairement un certain nombre de techniques que les phishers et autres acteurs malveillants utiliseraient pour obtenir illégalement des informations précieuses de victimes peu méfiantes.Source : KnowBe4 Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quels sont les sujets qui ont été le plus souvent cliqués au sein de votre entreprise ?