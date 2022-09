Ces instances vulnérables proviennent de la Fédération de Russie, des États-Unis et de l'Allemagne, avec 266 (18 %), 215 (15 %) et 205 (15 %) hôtes, respectivement.Sur une note positive, le rapport montre que les entreprises sont susceptibles d'appliquer des correctifs à leurs systèmes en temps opportun, ou qu'elles sont plus conscientes de leur sécurité qu'elles ne l'étaient l'année dernière, certaines des vulnérabilités très graves sélectionnées pour ce rapport affectant moins de 10 % des hôtes échantillonnés par Shodan.Le nombre de vulnérabilités critiques a augmenté de 5 % par rapport aux 13 % de l'année dernière et le nombre total de CVE pour 2022 devrait dépasser celui de l'année dernière.Les auteurs du rapport concluent : "Pour améliorer la protection, le rapport recommande que le personnel de sécurité procède à un examen régulier des actifs au moyen d'audits, de scans et/ou de tests de pénétration, et qu'il donne la priorité à l'application de correctifs sur les systèmes clés. Les entreprises devraient également limiter l'accès aux systèmes et appliquer le principe du moindre privilège, et soutenir autant que possible les équipes de sécurité chargées de protéger et d'appliquer ces concepts.Source : Trustwave Qu'en pensez-vous ?