Après avoir analysé 106 attaques très médiatisées, les chercheurs ont constaté que l'éducation représentait 15 % des attaques, les municipalités 12 %, les soins de santé 12 %, les infrastructures 8 % et les finances 6 %. Au cours de l'année écoulée, les attaques par ransomware contre les établissements d'enseignement ont plus que doublé, et celles contre les secteurs de la santé et de la finance ont triplé.Les attaques liées aux infrastructures ont également quadruplé, ce qui témoigne de la volonté des cybercriminels d'infliger des dommages plus importants que ceux subis par la victime immédiate. Les secteurs de l'automobile, de l'hôtellerie, des médias, de la vente au détail, des logiciels et des technologies ont tous connu une augmentation du nombre d'attaques.", déclare Fleming Shi, directeur technique chez Barracuda. "."Sur une note positive, l'année dernière a vu davantage de paiements de ransomware récupérés par les organismes d'application de la loi, ainsi que de nouveaux niveaux de coopération entre les États-Unis et l'Union européenne pour lutter contre les ransomwares.Source : Barracuda Trouvez-vous cette analyse pertinente ?