Et 66 % dépensent plus en applications SaaS aujourd'hui qu'il y a un an, selon Axonius

", déclare Dean Sysman, PDG et cofondateur d'Axonius. "Lorsqu'on leur demande pourquoi la sécurité n'est pas une préoccupation majeure, les entreprises invoquent le manque de temps et de ressources (28 %), la pression exercée par la direction pour qu'elle se concentre sur d'autres problèmes (23 %) et le manque de personnel (15 %).En mars, Okta, leader du secteur de la gestion des identités et des accès, a annoncé que sa plateforme avait été victime d'une attaque de sécurité ciblée. En avril, GitHub Security a annoncé une enquête sur des jetons d'utilisateur OAuth volés de manière abusive et délivrés à deux intégrateurs OAuth tiers.", déclare Jerich Beason, CISO de la Commercial Bank et conseiller Axonius. "."Source : Axonius Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?