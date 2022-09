La fatigue de la connexion a un impact sur la productivité et la santé mentale des employés : 44 % pensent que le fait de se déconnecter de leurs applications préférées au travail altère leur humeur

L'organisation de gestion des mots de passe a récemment mené cette enquête dans un seul et unique but. Il s'agissait de mesurer un nouveau terme qu'elle appelle la fatigue de la connexion. Bien qu'innocent, ce terme a un impact sur la productivité, la santé mentale et même la sécurité d'une entreprise.Sur les quelque 2 000 personnes interrogées aux États-Unis, environ 44 % pensent que le fait de se déconnecter de leurs applications préférées pendant le travail peut réellement altérer leur humeur. D'autre part, 43 % des personnes interrogées expliquent que ces comportements dangereux en ligne sont devenus la norme pour elles.Ils partagent notamment leurs données sensibles avec d'autres personnes, comme les identifiants de connexion, et abandonnent même des procédures simples pour éviter les tracas de la gestion de leurs comptes en ligne. Mais ils ne se rendent pas compte du risque qu'ils ajoutent en cours de route.Une experte en sécurité a approfondi ce méga problème. Selon elle, les frictions que l'on observe couramment chez les travailleurs surviennent lorsque les entreprises commencent à inclure davantage de règles et de procédures pour les utilisateurs. Et ces directives de sécurité ne sont pas très bien accueillies par les employés.Les travailleurs ont admis se sentir plus distraits et stressés lorsqu'on leur demande de se souvenir de plusieurs de leurs identifiants pour différents comptes. Et cela peut affecter leur productivité sur le lieu de travail.Environ 20 % des personnes interrogées ont même expliqué qu'elles ne pouvaient pas bénéficier des avantages offerts par leur entreprise. Ces avantages comprennent notamment des remises, une assurance maladie et des programmes permettant de se rendre au travail à vélo.Et puis, il y a eu des résultats sur la façon dont 1Password a trouvé le nombre croissant de problèmes de cybersécurité qui ont été présentés à la direction de l'entreprise. Ces problèmes concernaient leurs données de connexion.Un pourcentage stupéfiant de 38 % des travailleurs affirment remettre à plus tard, sauter ou déléguer la tâche d'intégrer des outils de sécurité et leur configuration associée. Ils sont moins préoccupés par les grandes menaces de sécurité qui en découlent.Les mots de passe sont généralement conçus dans l'idée d'ajouter plus de protection et non de créer plus de stress. Il n'est pas étonnant que les géants de la technologie aient désormais recours à la suppression définitive des mots de passe.Source : 1Password Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?