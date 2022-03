Les mauvaises pratiques de sécurité restent un défi pour le travail hybride : 29 % des travailleurs utilisent toujours les mêmes mots de passe pour leurs comptes personnels et professionnels

Une nouvelle étude menée auprès de 2 000 adultes britanniques par OnePoll pour le compte de la société de services professionnels Gemserv montre également que 39 % des personnes interrogées accèdent aux comptes et au contenu de l'entreprise à partir de leurs appareils personnels souvent ou toujours, et que 24 % le font parfois.En outre, 13 % des personnes interrogées ont admis avoir perdu des appareils contenant des données utilisées dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois, mettant ainsi en danger des données sensibles ou critiques qui pourraient tomber entre de mauvaises mains.", explique Mandeep Thandi, directeur de la cybernétique et du numérique chez Gemserv.La formation à la cybersécurité fait également défaut : 18 % des travailleurs déclarent n'avoir jamais reçu de formation à la cybersécurité ou à la protection des données et 29 % indiquent que cette formation n'a lieu qu'une fois ou moins par an dans leur entreprise. En conséquence, 24 % des travailleurs ne sont pas conscients des cybermenaces auxquelles leur entreprise peut être confrontée.Lorsqu'ils travaillent en dehors du bureau, seuls 26 % des employés déclarent qu'ils protègent toujours leur connexion Internet par le biais d'un VPN ou d'un réseau Wi-Fi sécurisé, 15 % admettent ne jamais le faire et 15 % ne savent pas s'ils le font ou non.", ajoute Thandi. "."Source : Gemserv Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelles sont les dispositions prises au sein de votre entreprise afin d'optimiser la sécurité dans le travail hybride ?