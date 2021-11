Parmi ceux qui ont adopté de nouvelles défenses de cybersécurité, les entreprises américaines (41 %) et britanniques (38 %) notent que les "défis de mise en œuvre technique" constituent le principal obstacle à la mise en place de leurs nouveaux protocoles et stratégies de cybersécurité basés sur le COVID.", déclare Jerry Ray, COO de SecureAge Technology. "."Interrogées sur les types d'outils qu'elles ont mis en place à la suite de la pandémie, 60 % des entreprises américaines et britanniques déclarent avoir adopté des solutions de cybersécurité basées sur le cloud, tandis que 45 % ont adopté le cryptage au niveau des fichiers et 41 % ont installé un cryptage complet des disques pour renforcer leur infrastructure de cybersécurité.", ajoute Ray. "."Source : SecureAge Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Comment trouvez-vous la situation en France depuis la pandémie ? les entreprises françaises ont-elles adapté leurs systèmes de sécurité au travail à distance et hybride ?Au sein de votre organisation, quels sont les nouveaux protocoles de sécurité mis en place pour optimiser la sécurité dans un environnement de travail à distance ?