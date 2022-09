Il n'est donc pas surprenant que les PME se tournent de plus en plus vers les fournisseurs de services gérés, puisque 96 % d'entre elles externalisent actuellement au moins une partie de leurs besoins auprès de MSP ou prévoient de le faire à l'avenir.En outre, 92 % d'entre elles se disent prêtes à écouter les suggestions d'un MSP en matière de sécurité des e-mails afin de réduire leur vulnérabilité.", déclare Georges Lotigier, PDG de Vade. "Parmi les autres résultats, 91 % des décideurs informatiques affirment que l'importance de la cybersécurité augmentera au cours des deux prochaines années, et 63 % citent la sophistication accrue des cyberattaques comme étant la principale raison pour laquelle ils se concentrent sur la cybersécurité.Les logiciels malveillants (40 %), le piratage de mots de passe (35 %) et le hameçonnage (34 %) sont les cyberattaques les plus courantes. Les petites entreprises sont également plus susceptibles (35 %) que les entreprises (11 %) d'être victimes d'attaques de type "zero-day exploit".", ajoute M. Lotigier. "."Source : Vade Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise utilise-t-elle un fournisseur de services gérés pour la cybersécurité ?