Parmi les principales conclusions, 72 % des organisations ont au moins un seau Amazon S3 qui permet un accès public en lecture, et 70 % ont un serveur API Kubernetes qui est accessible au public.En outre, 36 % ont des données sensibles non cryptées, y compris des secrets et des informations personnelles, sur leurs ressources de cloud computing.Compilé par Orca Research Pod, le rapport comprend les principales conclusions de l'analyse de la charge de travail et des données de configuration du cloud capturées à partir de milliards de ressources de cloud sur AWS, Azure et Google Cloud scannées par la plateforme de sécurité du cloud d'Orca du 1er janvier au 1er juillet 2022.Une autre constatation importante est que le chemin d'attaque moyen n'est qu'à trois pas d'un actif de valeur, ce qui signifie qu'un attaquant n'a besoin que de trouver trois faiblesses connectées et exploitables dans un environnement cloud pour voler des données ou demander une rançon à une organisation.", déclare Avi Shua, PDG et cofondateur d'Orca Security. "."De nombreuses mesures de sécurité de base, telles que l'authentification multifactorielle, les autorisations à moindre privilège, le cryptage, les mots de passe forts et la sécurité des ports, ne sont toujours pas appliquées de manière cohérente. Par exemple, 42 % des personnes interrogées ont accordé des autorisations administratives à plus de 50 % des utilisateurs de l'entreprise, 71 % utilisent le compte de service par défaut dans Google Cloud, et 7 % ont des actifs négligés orientés vers l'Internet - comme un système d'exploitation non pris en charge ou des systèmes non corrigés depuis plus de 180 jours - avec des ports ouverts. Étant donné que 78 % des chemins d'attaque identifiés utilisent des vulnérabilités connues (CVE) comme vecteur d'attaque d'accès initial, la nécessité de donner la priorité à la correction des vulnérabilités est vitale.Source : Orca Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?