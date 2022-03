CPR donne six exemples d'applications mobiles dont les bases de données exposées n’avaient pas été protégées (en protégeant l’identité des applications concernées)

Une application a exposé 130 000 noms d'utilisateurs et e-mails, une autre application a exposé 80 000 noms de sociétés, adresses, soldes bancaires

CPR estime que les bases de données de milliers d'applications sont exposées chaque mois.



Figure 1 : DB ouverte d'une application mobile de commerce électronique largement utilisée avec des identifiants en clair



Figure 2 : Modèles de téléphone et coordonnées GPS exposés dans une application de suivi de course à pied



Figure 3 : Messages de chat privés échangés dans une application de rencontre avec les photos des expéditeurs



Figure 4 : Noms d'utilisateur, mots de passe et e-mails dans la BD de l'application Design Creator



Figure 5 : BD ouverte de l'application audio avec les coordonnées bancaires et le numéro de téléphone.



Figure 6. Nom de la société, adresse e-mail, adresse et soldes provenant de la BD de l'application de comptabilité



Figure 7. Base64 du fichier de configuration d'openVPN dans une base de données ouverte

Les données sensibles exposées qu’a trouvé CPR comprenaient : des photos de famille personnelles, des identifiants de tokens sur une application de santé, des données de plateformes d'échange de crypto-monnaies et plus encore.CPR fournit plusieurs exemples d'applications dont les données se sont retrouvées exposées. A titre d’exemple, CPR a trouvé plus de 50 000 messages privés issus d'une célèbre application de rencontre.CPR met ainsi en garde contre la facilité avec laquelle il est possible de commettre une violation de données au moyen de la méthode décrite et sur ce que les développeurs de sécurité du cloud peuvent faire pour mieux protéger leurs applications. Afin d'éviter les exploitations, CPR ne fera pas l’énumération des noms des applications mobiles impliquées dans la recherche.VirusTotal, une filiale de Google, est un outil en ligne gratuit qui analyse les fichiers et les URL pour détecter les virus, les chevaux de Troie et d'autres formes de malware.CPR présente les exemples suivants tirés de son étude de recherche, mais protège les noms des entités :Catégorie : Application de grands magasins, l'une des plus grandes chaînes d'Amérique du Sud.Description : Le propriétaire de l'application est une très grande chaîne de magasins en Amérique du Sud.Nombre de téléchargements : Plus de 10M.Données exposées : Références de la passerelle API et clé APICatégorie : Application de suivi de course a piedsDescription : Développée pour suivre et analyser les performances de courseNombre de téléchargements : Plus de 100 000.Données exposées : Coordonnées GPS des utilisateurs et d'autres paramètres de santé comme la fréquence cardiaque exposée. Les coordonnées des victimes pourraient être utilisées pour créer des cartes permettant de les localiser.Catégorie : Application de rencontreDescription : Application de rencontre pour les personnes handicapéesNombre de téléchargements : Plus de 10 000.Données exposées : 50 000 messages privés dans la BD ouverte d'une application de rencontre.Catégorie : Application de création de logoDescription : Application largement utilisée pour la création de logos et de graphismesNombre de téléchargements : Plus de 10M.Données exposées : 130 000 noms d'utilisateur, e-mails et mots de passe ont été exposés.Catégorie : Application de plateforme audio permettant aux utilisateurs de partager et d'écouter des podcastsDescription : les utilisateurs peuvent acheter et partager des podcasts et divers contenus audio.Nombre de téléchargements: Plus de 5M.Données exposées : coordonnées bancaires des utilisateurs, localisation, numéros de téléphone, messages de chat, historique des achats, etc.Catégorie : Application de comptabilitéDescription : application de services de comptabilité pour les petites et moyennes entreprisesNombre de téléchargements: Plus de 1M.Données exposées : 280 000 numéros de téléphone associés à au moins 80 000 noms de sociétés, adresses, soldes bancaires, soldes de caisse, décomptes de factures et e-mails.Catégorie : PDF ReaderDescription : n/aNombre de téléchargements : 500 000Données exposées : Fichier Base64 de configuration OpenVPN avec les clés privées exposées. Un pirate pourrait potentiellement en profiter pour se connecter au VPN de l'entreprise et s'introduire dans son réseau.Pour accéder aux bases de données exposées, la démarche est simple :1. Rechercher des applications mobiles qui communiquent avec des services cloud sur VirusTotal2. Classer celles qui ont un accès direct aux données3. Naviguer dans le lien reçuLotem Finkelstein, responsable de Threat Intelligence chez Check Point Software, déclare : « Amazon Web Services (AWS) : AWS CloudGuard S3 Bucket Security. Règle spécifique : « Assurer que les buckets S3 ne sont pas accessibles au public » Google Cloud Platform : Garantir que la BD de stockage dans les clouds n'est pas accessible de manière anonyme ou publique. Microsoft Azure : Vérifier que la règle d'accès au réseau par défaut pour les comptes de stockage est configurée pour refuser.Source : Check Point Research Trouvez-vous cette étude pertinente ?Prenez-vous toutes les précautions nécessaires en stockant vos données personnelles sur le cloud ?