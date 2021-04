En 2020, 97 % des entreprises, dans le monde, ont dû faire face à des menaces mobiles utilisant de multiples vecteurs d'attaque.

46 % des entreprises ont été confrontées au téléchargement d’applications malveillantes par au moins l’un de leurs employés

Au moins 40 % des appareils mobiles dans le monde sont par nature vulnérables aux cyberattaques.



Toutes les entreprises sont menacées par les attaques mobiles : Presque toutes les entreprises ont subi au moins une attaque de malwares mobiles en 2020. 93% de ces attaques avaient pour origine un réseau de dispositifs incitant les utilisateurs à installer une charge utile malveillante via des sites web ou des URL infectés, ou à voler les informations d'identification des utilisateurs.





Check Point® Software Technologies Ltd. (Code NASDAQ: CHKP), un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité, a publié son Rapport de sécurité mobile 2021. Ce dernier examine les dernières menaces émergentes visant les dispositifs mobiles des entreprises et donne un aperçu complet des tendances observées dans le paysage des malwares, des vulnérabilités des appareils et de cyberattaques menées par des états-nations. Il expose également la manière dont les entreprises peuvent se protéger contre les menaces mobiles complexes d'aujourd'hui et de demain, et comment elles sont susceptibles d'évoluer.La transition vers le télétravail pendant la pandémie de la COVID-19 a étendu la surface d'attaque mobile de façon spectaculaire, de telle sorte que 97 % des entreprises sont confrontées à des menaces provenant de plusieurs vecteurs d'attaque. Avec cette nouvelle organisation du travail qui ne cesse de croître, la sécurité mobile doit par conséquent être une priorité pour toutes les entreprises.Le Rapport Sécurité mobile de Check Point Research 2021 souligne les points suivants :déclare Xavier Duros, CTO de Check Point Software FranceAu cours de l'année 2020, Check Point a découvert une nouvelle attaque très importante, dans laquelle les auteurs ont utilisé le système de gestion des appareils mobiles (MDM) d'une grande entreprise internationale pour distribuer des malwares à plus de 75 % de ses appareils exploitant ainsi la solution censée contrôler la façon dont les mobiles sont utilisés au sein de l'entreprise.Le rapport 2021 sur la sécurité mobile de Check Point se base sur des données qui ont été collectées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 auprès de 1 800 organisations qui utilisent Check Point Harmony Mobile, la solution de défense contre les menaces mobiles de Check Point. Il s'appuie également sur des données issues de l'intelligence ThreatCloud de Check Point, le plus grand réseau collaboratif de lutte contre la cybercriminalité, qui fournit des données sur les menaces et les tendances d'attaque à partir d'un réseau mondial de capteurs de menaces, sur les enquêtes menées par Check Point Research (CPR) au cours des 12 derniers mois et sur les rapports d'enquête récents d'organisations externes.Source : Check Point® Software Technologies Ltd. Check Point Software Technologies Ltd. est l’un des fournisseurs de solutions de cybersécurité pour les gouvernements et les entreprises dans le monde. Ses solutions protègent les clients contre les cyberattaques de 5ème génération grâce à un taux de blocage élevé des logiciels malveillants, des logiciels rançonneurs et autres types d’attaques. Check Point propose Infinity Total Protection avec prévention avancée des menaces de 5e génération, une architecture de sécurité à plusieurs niveaux, qui défend les données des entreprises dans le Cloud, les réseaux et les appareils mobiles.Que pensez-vous de ce rapport ?Avez-vous augmenté le niveau de sécurité de vos appareils mobiles depuis le début de la pandémie ?