Attaques hebdomadaires moyennes par organisation, par secteur 2021, par rapport à 2020

Check Point Software vient de publier un rapport sur l'incidence des cyberattaques dans divers secteurs et industries. La cible la plus vulnérable pour les cybercriminels est constituée par les établissements d'enseignement tels que les écoles et les universités. Ces établissements ont subi plus de 1 600 attaques par semaine, soit plus de 83 000 attaques en un an.Ces cyberattaques ont entraîné le vol d'informations personnelles d'enseignants et d'étudiants, et le problème s'est aggravé au point que, dans de nombreux cas, les cours ont dû être suspendus en raison de la fréquence de ces attaques. Le manque d'infrastructures de sécurité dans les établissements d'enseignement supérieur pourrait en être la cause.La deuxième cible la plus vulnérable était étonnamment les organisations gouvernementales et militaires. Ces institutions devraient idéalement avoir le plus haut niveau de sécurité, mais elles ont aussi tendance à être des cibles vraiment précieuses.C'est peut-être pour cela que les entités gouvernementales et militaires ont subi 1 136 attaques par semaine en 2021. Les entreprises de communication et les fournisseurs d'accès à Internet ont été les troisième et quatrième plus touchés, avec respectivement 1 079 et 1 068 attaques par semaine chacun. Aucun autre secteur n'a subi plus de mille attaques par semaine, ce sont donc les industries qui ont le plus besoin de renfort du point de vue de la cybersécurité.Source : Check Point Software Trouvez-vous ce rapport pertinent ?A votre avis, comment les établissements éducatifs pourraient-ils se prémunir davantage contre les cyberattaques ?