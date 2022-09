Sur une note positive, l'étude, réalisée par Snyk, spécialiste de la sécurité des développeurs, montre que 49 % des entreprises trouvent désormais que le déploiement est plus rapide grâce à l'amélioration de la sécurité du cloud.", déclare Josh Stella, vice-président et architecte en chef de Snyk. "."Les startups (89 %) et les organisations du secteur public (88 %) ont été les plus touchées. En revanche, les entreprises s'en sortent mieux, probablement grâce à des investissements plus importants, tandis que les petites et moyennes entreprises s'en sortent le mieux, probablement en raison d'une empreinte cloud plus faible et d'une infrastructure moins complexe.Les personnes interrogées ont cité les violations de données, les fuites de données et les intrusions dans leur environnement parmi les incidents les plus graves dont elles ont eu connaissance. Le risque ne disparaît pas non plus : 25 % des personnes interrogées craignent d'avoir récemment subi une violation de données dans le cloud sans en être conscientes, tandis que 58 % des professionnels de la sécurité et des développeurs pensent que le risque de violation de données dans le cloud au sein de leur organisation ne fera qu'augmenter au cours de l'année prochaine.77 % des entreprises citent les problèmes de formation et de collaboration insuffisantes comme un défi majeur à relever, tandis que 45 % considèrent que la demande de ressources d'ingénierie est le principal impact de l'inefficacité de la sécurité du cloud.Source : Snyk Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?