Plus d'un tiers (34 %) des décideurs en matière de sécurité étudient les technologies SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response). La technologie de confiance zéro et Secure Access Service Edge (SASE) arrivent en deuxième et troisième position sur leur radar (32 %). Bien qu'elle ne figure pas parmi les outils les plus recherchés, près d'un quart des organisations ont une cyberassurance dans leur viseur et seulement 23 % disent ne pas être intéressées.La principale solution de sécurité actuellement utilisée est la protection des points de terminaison (spécifiquement pour les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs), avec 78 %. De même, trois quarts des personnes interrogées déclarent que l'authentification (authentification multifactorielle/forte ou solutions basées sur les rôles) est utilisée, suivie par les solutions d'éducation/sensibilisation à la sécurité et la gestion des correctifs (74 % dans les deux cas).Alors que le budget annuel moyen consacré à la sécurité est de 65 millions de dollars, soit un niveau similaire à celui de l'année dernière, pour les petites entreprises, le budget de sécurité a bondi à 16 millions de dollars, contre 11 millions de dollars l'année dernière et 5,5 millions de dollars en 2020. En moyenne, les entreprises voient des budgets de sécurité assez stables -- 122 millions de dollars cette année contre 123 millions de dollars en 2021.", déclare Bob Bragdon, SVP/directeur général mondial, CSO chez Foundry. "La pénurie de compétences en matière de sécurité reste un problème. 45 % des responsables informatiques y remédient en demandant au personnel actuel d'assumer davantage de responsabilités et en utilisant des technologies qui automatisent les priorités en matière de sécurité. 42 % externalisent les fonctions de sécurité, tandis que 36 % augmentent les rémunérations et améliorent les avantages sociaux. En ce qui concerne la taille de l'entreprise, la moitié des entreprises demandent à leur personnel actuel d'assumer davantage de responsabilités, et 37 % des PME font de même.", explique M. Bragdon. "."Source : Foundry Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quels sont les principaux obstacles à la cybersécurité rencontrés au sein de votre organisation ?