Cependant, seuls 42 % d'entre eux déclarent impliquer leurs employés dans la détection de la sécurité avec l'utilisation de mesures telles que le bouton d'incident d'hameçonnage, tandis que 65 % reconnaissent que leur programme de formation doit être étendu.", déclare Aaron Bostick, CISO, Amérique du Nord chez ThriveDX. "La formation porte manifestement ses fruits : 19 % des personnes interrogées font état d'une meilleure sensibilisation, 14 % d'une vigilance accrue, 12 % disent avoir renforcé leur "pare-feu humain" et 99 % signalent une amélioration de la sécurité de l'entreprise. 96 % notent également une influence positive sur l'atmosphère de travail générale de leur entreprise.Les principaux obstacles à la mise en œuvre des programmes de sensibilisation sont l'acceptation des utilisateurs (25 %), la charge de travail et les ressources (22 %) et l'exécution du programme (14 %). L'utilisation d'énoncés de mission, de politiques, de lignes directrices, d'indicateurs et de formations systématiques est également en hausse, 58 % des personnes interrogées déclarant qu'une forme de réglementation de la sensibilisation à la sécurité est désormais en place.", déclare Roy Zur, PDG de ThriveDX for Enterprise. "."Source : ThriveDX Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?Les formations mises en place ont-elle porté leur fruit ?