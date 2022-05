Les types les plus courants d'informations confidentielles et sensibles perdues ou volées intentionnellement sont les suivants : informations sur les clients (61 %), propriété intellectuelle (56 %) et informations sur les consommateurs (47 %). Les données créées par les utilisateurs (contenu sensible des e-mails, fichiers texte, documents de fusion et d'acquisition), les données réglementées (données de cartes de crédit, numéros de sécurité sociale, numéros d'identification nationaux, données relatives aux employés) et la propriété intellectuelle sont considérées comme les plus difficiles à protéger.Les deux principales conséquences des incidents de perte de données sont la non-conformité aux réglementations en matière de protection des données (57 %) et l'atteinte à la réputation de l'entreprise (52 %).", déclare Larry Ponemon, président et fondateur du Ponemon Institute. "."La majorité des organisations interrogées (73 %) s'inquiètent du fait que les employés ne comprennent pas la sensibilité ou la confidentialité des données qu'ils partagent par e-mail. En outre, les services de marketing et de relations publiques sont les plus susceptibles de mettre les données en danger lorsqu'ils utilisent l'e-mail (61 %), suivis de près par les services de production/fabrication (58 %) et les opérations (57 %).Pourtant, malgré ces risques, les organisations n'ont pas mis en place une formation adéquate. Alors que 61 % d'entre elles disposent d'une formation de sensibilisation à la sécurité, seule la moitié des responsables de la sécurité informatique affirment que leurs programmes traitent correctement de la sensibilité et de la confidentialité des données auxquelles les employés peuvent accéder par courrier électronique.: "."Source : Tessian Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? les employés commettent-ils souvent des erreurs aboutissant à des attaques réussies ?