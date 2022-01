Il existe de nombreuses façons de violer les système de sécurité et d'accéder à l'ensemble des comptes de médias sociaux, ou aux comptes bancaires. Parmi ces moyens, citons les logiciels malveillants, les attaques par déni de service, les attaques par mot de passe et les scripts intersites. Mais il y a une attaque qui s'est avérée très efficace, c'est l'attaque par hameçonnage.Le phishing consiste à recevoir un e-mail ou un message d'une source fiable vous demandant d'entrer vos identifiants de connexion sur un site Web qui est en fait un site Web factice, qui recueille vos informations et permet à l'attaquant d'accéder à toutes les informations que vous avez saisies sur ce lien.Le phishing a causé toutes sortes de problèmes aux grandes entreprises. Alors qu'elles s'efforcent constamment de maintenir leurs protocoles de sécurité et de faire de leur mieux pour éviter tout type de violation ou même de fuite de leur côté, ce sont les utilisateurs qui sont en faute ici. Ce sont les utilisateurs qui n'ont pas conscience de ces types d'attaques qui sont attirés par elles, et lorsqu'ils se font arnaquer, ils commencent à blâmer l'entreprise, mais en réalité, c'est l'utilisateur qui devrait être responsable de ses actions.Une enquête montre qu'environ 53 % des organisations ont été victimes d'attaques de phishing, un chiffre en hausse par rapport aux 51 % de l'année dernière, ce qui constitue un cauchemar pour elles. Parmi les problèmes signalés par ces entreprises figurent 23 % de perturbations du réseau, 17 % de pertes financières importantes et 15 % de fraudes.Toute entreprise devrait s'efforcer d'éduquer ses utilisateurs sur ce type d'attaques afin qu'ils ne soient pas victimes de phishing ou de tout autre type d'attaque à l'avenir. Ainsi, au lieu d'être un handicap pour l'entreprise, l'utilisateur devient son atout à long terme.Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il dans votre organisation ? le phishing est-il le plus grand problème en matière de sécurité ?Les utilisateurs sont-ils vraiment les seuls à blâmer pour une attaque de phishing réussie ?