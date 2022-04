Les principales causes de ces interruptions de service sont les pannes de système, les erreurs humaines et les cyberattaques. En outre, de nombreux responsables informatiques s'inquiètent du nombre croissant de cyberattaques à caractère politique.Les pannes de système sont citées comme la principale cause d'indisponibilité des entreprises, 52 % d'entre elles ayant dû faire face à ce problème. 42,3 % des responsables informatiques ont identifié l'erreur humaine comme la cause des temps d'arrêt de l'entreprise. Les cyberattaques ont été à l'origine de l'arrêt de l'activité de 36 % des responsables informatiques, tandis que les attaques d'initiés ont été à l'origine de 20,2 % des arrêts de l'activité des entreprises au cours de l'année écoulée.Selon Vilius Kardelis, rédacteur spécialisé dans la cybersécurité chez Atlas VPN, "."Les responsables informatiques s'inquiètent de plus en plus des cyberattaques d'origine politique, 45 % d'entre eux se disant très préoccupés. 41 % sont modérément préoccupés par ces attaques. Toutefois, environ 14 % des responsables informatiques se disent peu ou pas du tout préoccupés par l'augmentation des cyberattaques à caractère politique.Source : Atlas VPN Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les interruptions de service ont-elles été fréquentes au sein de votre organisation ? quelles ont été les principales causes ?