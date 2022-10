L'étude de Noname Security montre également que 74 % des professionnels de la cybersécurité ne disposent pas d'un inventaire complet des API ou ne savent pas quelles API renvoient des données sensibles.Shay Levi, directeur technique et cofondateur de Noname Security, déclare : "Parmi les autres résultats, 71 % des personnes interrogées sont confiantes et satisfaites de bénéficier d'une protection API suffisante. Moins de la moitié (48 %) des répondants ont une visibilité sur la posture de sécurité des API actives.Seuls 11 % des répondants testent les API pour détecter les signes d'abus en temps réel, et 39 % les testent moins d'une fois par jour et jusqu'à une fois par semaine. 67 % des répondants sont convaincus que leurs outils DAST et SAST sont capables de tester les API.On observe quelques variations géographiques intéressantes : les répondants britanniques sont plus nombreux (28 %) à disposer d'un inventaire complet des API et à savoir lesquelles renvoient des données sensibles, par rapport aux États-Unis (24 %). Cependant, aux États-Unis, 44 % ont une visibilité sur leur inventaire complet d'API, mais ne savent pas lesquelles renvoient des données sensibles, contre 38 % au Royaume-Uni. Cela tend à suggérer que les organisations américaines sont plus préoccupées par la croissance induite par les API que par la sécurisation des API existantes.Il existe également des variations entre les équipes : 81 % des RSSI déclarent avoir été confrontés à un incident de sécurité lié aux API, contre seulement 53 % des professionnels de l'AppSec. En outre, 58 % des DSI affirment qu'il est facile de faire évoluer les solutions de sécurité des API, alors que près d'un tiers (29 %) des répondants AppSec déclarent que c'est difficile.Source : Noname Security Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?