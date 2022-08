Au cours de la même période, le trafic global des API a augmenté de 168 %, ce qui souligne l'explosion continue de l'utilisation des API par les entreprises.", déclare Roey Eliyahu, cofondateur et PDG de Salt Security. "À la question de savoir quels sont les six attributs des plates-formes de sécurité des API qui sont "très importants", la capacité à stopper les attaques arrive en tête, avec 41 % des répondants qui la citent. La capacité à identifier les API qui exposent des données PII ou sensibles arrive en deuxième position, avec 40 % des personnes interrogées indiquant que cette caractéristique est très importante. La réponse aux besoins de conformité ou de réglementation arrive en troisième position, citée par 39 % des personnes interrogées. L'application de pratiques shift-left arrive en bas de la liste, avec seulement 22 % des répondants qui la considèrent comme très importante.Bien que 53 % des personnes interrogées déclarent s'attacher à combler les lacunes au cours du développement et que 59 % recherchent les problèmes d'API lors des tests, 94 % d'entre elles ont encore été victimes d'incidents de sécurité d'API, ce qui témoigne de la nécessité d'une protection accrue au moment de l'exécution.Il est inquiétant de constater que 61 % des personnes interrogées admettent qu'elles n'ont pas de stratégie de sécurité des API ou qu'elles n'en ont qu'une de base, ce qui est préoccupant compte tenu de la forte dépendance à l'égard des API pour obtenir des résultats commerciaux essentiels. Bien que tous les répondants à l'enquête aient des API en cours d'exécution, seuls 9 % d'entre eux déclarent disposer d'une stratégie API avancée comprenant des tests et une protection dédiés aux API.Source : Salt Security Trouvez-vous cette étude pertinente ?