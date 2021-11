L'étude réalisée pour Cloudentity, basée sur des recherches menées par PulseQA, montre qu'en raison de ces problèmes, 97 % des entreprises ont connu des retards dans la mise en œuvre de nouvelles applications et d'améliorations de services en raison de problèmes d'identité et d'autorisation liés aux API et aux services.Les API sont de plus en plus au cœur de la connexion des utilisateurs et des systèmes à un réseau de services, d'applications et de données. Cependant, selon l'étude, 83 % des organisations gèrent les politiques d'autorisation des services/API de manière décentralisée, avec seulement quelques normes de politique codées en dur dans chaque application.PublicitéL'étude, menée auprès de 300 praticiens et décideurs informatiques issus de grandes entreprises des secteurs des services financiers, de la santé, de la haute technologie, de la vente au détail, des biens de consommation et de l'industrie manufacturière, montre que seuls deux pour cent d'entre eux se sentent totalement confiants dans la capacité de leur organisation à réduire les problèmes de sécurité des API tels que les accès non autorisés, la confidentialité des données, les risques de conformité et les menaces de sécurité.", déclare Jason Needham, PDG de Cloudentity. "Source : Cloudentity Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise est-elle éprouvée par les API ? quels sont les problèmes les plus difficiles auxquels vous avez à faire face avec les API ?