Mais les API se répandent, tout comme les risques, et elles sont rapidement devenues un vecteur d'attaque de choix pour les acteurs de la menace qui exploitent les API non sécurisées à des fins malveillantes. Un nouveau rapport de ThreatX examine en détail l'impact de l'utilisation des API sur les consommateurs.Il révèle que si les consommateurs apprécient la commodité offerte par les API, 61 % des personnes interrogées ne sont pas convaincues que les marques accordent la priorité à la sécurité de leurs API et des applications associées. À la question de savoir si les marques accordent la priorité à la sécurité de leurs informations personnelles, 64 % des personnes interrogées ont répondu "" ou "".Malgré ces inquiétudes, 85 % des personnes interrogées déclarent accorder l'accès aux applications pour qu'elles puissent se connecter les unes aux autres et partager des données. Toutefois, 45 % des personnes interrogées disent hésiter avant de le faire.En ce qui concerne la réaction des consommateurs aux violations, 13 % des personnes interrogées déclarent qu'elles cesseraient d'utiliser une marque après une violation de données. En revanche, 56 % disent changer leurs identifiants de connexion pour les comptes associés à une marque après une violation. Les gens sont plus sensibles à certains types de données, cependant, la perte d'informations bancaires pousserait 72 % d'entre eux à quitter une marque, la perte du numéro de sécurité sociale 68 %, et celle du numéro de carte de crédit 64 %.Il est quelque peu décourageant de constater que 74 % des personnes interrogées pensent qu'elles n'ont que peu ou pas d'influence pour encourager les marques à prendre leur sécurité plus au sérieux. Et ce, malgré le fait que 65 % envisageraient de payer davantage pour une application ou une technologie présentée comme sûre.Les auteurs du rapport concluent : "Source : ThreatX Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est votre position par rapport aux API ? êtes-vous inquiets ou plutôt satisfaits du niveau de sécurité qui leur sont accordés actuellement ?