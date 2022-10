Druva a chargé IDC de mener une recherche indépendante sur l'état de préparation, les défis et les menaces liés aux ransomwares afin de découvrir comment les approches des ransomwares évoluent et si les efforts de récupération courants sont efficaces.Alors que 85 % des organisations affirment disposer d'un manuel de récupération cybernétique pour la détection, la prévention et la réponse aux intrusions, 46 % ont subi une attaque réussie par ransomware au cours des trois dernières années.Bien que 92 % d'entre elles déclarent que leurs outils de résilience des données sont "efficaces" ou "très efficaces", 67 % des entreprises touchées par un ransomware ont été contraintes de payer la rançon et près de 50 % ont subi une perte de données.De même, 93 % affirment disposer d'outils de récupération entièrement ou partiellement automatisés pour trouver le bon point de récupération, mais l'incapacité à déterminer le bon point de récupération est citée comme la première cause de perte de données, les sauvegardes corrompues venant en deuxième position.Interrogés sur leur attitude à l'égard de la résilience des données, 77 % déclarent qu'il s'agit de l'une de leurs trois principales priorités, tandis que 19 % déclarent qu'il s'agit d'une priorité mais qu'elle ne figure pas parmi leurs trois principales priorités. 3 % seulement déclarent qu'il ne s'agit pas d'une priorité.En ce qui concerne la modernisation de leurs systèmes de résilience des données, le principal souhait de changement est la mise à jour entièrement automatisée et sans interruption de l'infrastructure. Vient ensuite le besoin d'une plus grande automatisation et d'une meilleure orchestration de la récupération en cas de ransomware.Les auteurs du rapport concluent : "."Source : Druva Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre organisation possède-t-elle les outils nécessaires pour faire face aux attaques de ransomware ?