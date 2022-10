Les résultats du rapport sur les tendances en matière de protection des données de Veeam Software montrent également que 76 % des personnes interrogées admettent avoir été la proie d'au moins une attaque par ransomware au cours de l'année écoulée, et que 65 % d'entre elles utilisent désormais des services de cloud computing dans le cadre de leur stratégie de protection des données afin d'accroître leur résilience.En outre, une entreprise sur trois déclare que la plupart ou la totalité de ses référentiels de sauvegarde ont été touchés dans le cadre d'une attaque par ransomware. Alors que les entreprises indiquent que 47 % des serveurs de centres de données, 50 % des bureaux distants et 44 % des instances de cloud sont touchés par une attaque, payer la rançon n'est pas une bonne stratégie de récupération. Près d'une entreprise sur trois (29 %) qui a payé la rançon n'a toujours pas pu récupérer ses données. Cependant, 22 % des entreprises ont pu récupérer leurs données sans payer de rançon, car elles disposaient d'une protection suffisante.Seules 16 % d'entre elles effectuent des tests de routine en restaurant et en testant les fonctionnalités, ce qui signifie que 84 % d'entre elles se fient aux journaux de sauvegarde ou à la lisibilité des supports pour garantir la récupération des données. Un peu plus de la moitié (52 %) des entreprises ont d'abord effectué une restauration dans un bac à sable isolé avant de récupérer les données après une attaque par ransomware.Dan Middleton, vice-président de Veeam pour le Royaume-Uni et l'Irlande, explique :Source : Veeam Software Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?