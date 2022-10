PayPal a annoncé qu'il ajoutait les clés de passe comme méthode de connexion facile et sécurisée pour les comptes PayPal. Les passkeys sont une nouvelle norme industrielle créée par l'Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium qui remplacent les mots de passe par des paires de clés cryptographiques, offrant aux clients un moyen simple et sécurisé de se connecter à PayPal, basé sur une technologie résistante au phishing et conçue pour qu'il n'y ait pas de données de passkey partagées entre les plateformes.La nouvelle option de connexion à PayPal sera d'abord disponible pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou de Mac sur PayPal.com et sera étendue à d'autres plateformes au fur et à mesure que celles-ci prendront en charge les clés de sécurité.Membre fondateur de l'Alliance FIDO, PayPal est l'une des premières sociétés de services financiers à mettre les clés de passe à la disposition de ses utilisateurs. Cette norme de sécurité d'avant-garde est importante car les passkeys répondent à l'un des plus grands problèmes de sécurité sur le web, à savoir la faiblesse de l'authentification par mot de passe. Plus de 2,6 milliards d'enregistrements ont été piratés en 2017 et, parmi ces piratages, on estime que 81 % ont été causés par le vol et la devinette de mots de passe.De nombreux consommateurs recyclent les mots de passe à travers les services en ligne, ce qui peut non seulement être encombrant, mais aussi les amener à réutiliser les mêmes mots de passe, potentiellement vulnérables, à travers les services. Les Passkeys sont conçus pour remplacer les mots de passe pour une expérience de connexion encore plus transparente et sécurisée avec PayPal.Les Passkeys permettront également à davantage de consommateurs de finaliser leurs achats avec PayPal - une fois que les utilisateurs de PayPal auront créé une Passkey, ils n'auront plus à se souvenir de leur mot de passe, ce qui leur permettra de régler leurs achats plus facilement. Selon une récente enquête menée auprès des consommateurs américains, 44 % d'entre eux ont abandonné un achat en ligne parce qu'ils avaient oublié leur mot de passe.Doug Bland, SVP et GM, Head of Consumer, PayPal, déclare : "", a déclaré "."La création et l'utilisation d'un Passkey avec PayPal est un processus rapide et facile sur un appareil Apple. Une fois créées, les clés d'accès sont synchronisées avec le trousseau iCloud, ce qui garantit une relation forte et privée entre un client et son appareil, et une expérience de connexion facile pour les utilisateurs de PayPal avec des appareils fonctionnant sous iOS 16, iPadOS 16.1 ou macOS Ventura.Une fois que les clients existants se connectent à PayPal avec un navigateur sur le web de bureau ou mobile en utilisant leurs informations d'identification PayPal existantes, telles qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe, ils auront la possibilité de "Créer un passkey."Les clients seront alors invités à s'authentifier avec Apple Face ID ou Touch ID. Ensuite, la clé de passe sera automatiquement créée, et la prochaine fois que les clients PayPal se connecteront, ils n'auront plus besoin d'utiliser ou de gérer un mot de passe.Si leurs appareils ne prennent pas encore en charge les clés, les utilisateurs peuvent toujours utiliser un iPhone pour se connecter avec une clé PayPal. Il suffit de scanner le code QR qui s'affiche après avoir saisi son identifiant PayPal.Les clés PayPal commencent à être déployées dès maintenant pour les clients aux États-Unis. Les clés PayPal seront disponibles dans d'autres pays au début de l'année 2023, ainsi que sur d'autres plateformes technologiques au fur et à mesure qu'elles prendront en charge les clés.Source : PayPalQue pensez-vous des Passkeys PayPal ?