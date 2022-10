59 % des employés continuent d’utiliser leur nom d’utilisateur (identifiant) et leur mot de passe comme méthode principale d’authentification pour accéder à leurs différents comptes ;

Près de 54 % des employés reconnaissent avoir écrit ou partagé un mot de passe ;

Plus de 22 % des personnes interrogées restent convaincues que le duo identifiant et mot de passe représente la méthode d’authentification la plus sûre ;

61 % des employés et 79 % des dirigeants de niveau VP estiment que leur entreprise doit adopter une méthode d’authentification multifacteurs de nouvelle génération résistante au phishing, telle qu’une clé de sécurité matérielle ;

Plus de 54 % des employés ne sont pas tenus de suivre régulièrement une formation en cybersécurité ;

Près de 57 % des personnes interrogées admettent avoir utilisé un appareil fourni par leur entreprise pour leur usage personnel au cours des 12 derniers mois ;

Près de 40 % des personnes interrogées admettent avoir endommagé leur téléphone portable — un outil couramment utilisé par les entreprises aux fins d’authentification — au cours des deux dernières années, et près de 30 % l’avoir perdu.

Finis les mots de passe , place aux « passkeys » — Après avoir présenté les résultats de l’étude, Derek Hanson, vice-président de Yubico, a partagé des informations visant à démystifier le nouveau concept de « passkey » : de quoi il s’agit ? Comment les utiliser et quels en sont les avantages ? Comment choisir entre une « passkey » et une clé de sécurité ?



« Les résultats de cette étude, et au regard de ce que nous observons au sein des entreprises, soulignent que les mots de passe ne suffisent pas et tous les outils d’authentification multifacteurs ne se valent pas , explique Derek Hanson. Nous nous réjouissons que l’arrivée des passkeys contribue à rendre l’authentification FIDO accessible à tous les utilisateurs partout dans le monde. Il est important de comprendre l’impact des passkeys sur une entreprise et quel type de passkey lui convient. Par définition, les passkeys sont des identifiants FIDO compatibles avec l’approche "sans mot de passe", mais les YubiKeys créent uniquement des passkeys liées au matériel qui ne peuvent être copiées, ce qui garantit le plus haut niveau de sécurité pour les entreprises . »





« Si votre modèle de menace est élevé parce que vous disposez d’un accès administrateur au sein de votre entreprise, si vous êtes une personnalité publique, ou si vous êtes victime de harcèlement, il convient d’envisager l’utilisation de clés de sécurité FIDO pour prévenir les attaques qui font actuellement les gros titres des médias », souligne Rachel Tobac.





« La collaboration avec des entreprises telles que Google, Microsoft ou Defending Digital Campaigns nous permet de mieux protéger les entreprises et les utilisateurs à haut risque qui en ont le plus besoin, confie Mary Mangione. Avec son programme Secure it Forward, Yubico fournit gratuitement des YubiKeys à des journalistes, des organismes politiques et des organisations sans but lucratif pour leur permettre de bénéficier d’une sécurité forte. »

Pour le compte de Yubico, le cabinet Censuswide a ainsi interrogé plus de 16 000 employés d'entreprises de divers horizons implantées dans huit pays*, dont la France. Ce sondage porte sur leur perception des challenges qui entourent l'authentification multifacteurs (MFA), l'utilisation des outils de sécurité et les pratiques de sécurité déployées au sein de leur entreprise, mais également leur expérience face aux récentes cyberattaques.Entre autres enseignements, cette étude a révélé certaines tendances marquantes dans les domaines de l'authentification, de la cybersécurité et des outils d'authentification multifacteurs :Stina Ehrensvärd, CEO et cofondatrice de Yubico, a déclaré : «. »Afin de nourrir les échanges relatifs à l'importance des techniques d'authentification de nouvelle génération, Yubico a réuni à San Francisco plusieurs grands noms du secteur de la cybersécurité à l'occasion de la première édition de son évènement YubiSummit.Les sujets suivants ont été abordés :Yubico, l'inventeur de la YubiKey, simplifie la connexion sécurisée et la rend accessible à tous. Depuis sa création en 2007, l'entreprise est spécialisée dans la définition de normes mondiales en matière d'accès sécurisé aux ordinateurs, aux appareils mobiles, aux serveurs, aux navigateurs et aux comptes Internet. Yubico est l'un des créateurs et principaux contributeurs des normes d'authentification ouvertes FIDO2, WebAuthn et FIDO Universal 2nd Factor (U2F), et est un pionnier dans la fourniture d'une sécurité d'authentification moderne et matérielle à grande échelle.