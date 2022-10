Les chercheurs ont examiné 20 conteneurs populaires sur DockerHub, les ont exécutés localement et les ont analysés à l'aide de six scanners de vulnérabilité différents et populaires sur le marché commercial et open-source. En tenant compte des faux négatifs, les scanners n'ont renvoyé que 73 % de résultats pertinents sur l'ensemble des vulnérabilités qui auraient dû être identifiées, y compris celles que les scanners n'ont pas détectées.", explique Yotam Perkal, directeur de la recherche sur les vulnérabilités chez Rezilion. "."En moyenne, sur le nombre total de vulnérabilités signalées par les scanners, seuls 82 % étaient des résultats pertinents (identifiés correctement), indépendamment des vulnérabilités que les scanners n'ont pas signalées (18 % étaient des faux positifs). Plus de 450 vulnérabilités de gravité élevée ou critique ont été mal identifiées dans les 20 conteneurs. Et en moyenne, sur les 20 conteneurs examinés, les scanners n'ont pas trouvé (résultat faux négatif) plus de 16 vulnérabilités par conteneur.", poursuit Perkal. "."À la lumière de ces résultats, il est important que les entreprises comprennent les capacités et les limites de leur scanner spécifique, et qu'elles ne se fient pas aveuglément aux résultats. Elles devraient également vérifier l'exactitude des résultats de leur scanner par rapport à une nomenclature logicielle afin d'obtenir une meilleure visibilité des dépendances logicielles.Source : Rezilion Trouvez-vous ces résultats pertinents ?Votre entreprise a-t-elle déjà fait l'expérience de résultats non pertinents des scanners de vulnérabilités ?