L'étude réalisée par Dimensional Research pour Secret Double Octopus examine les perceptions et l'adoption des nouvelles solutions d'entreprise sans mot de passe certifiées FIDO2, ainsi que l'impact des portails d'authentification unique et des expériences de type "sans mot de passe" basées sur la biométrie au niveau des terminaux.", déclare Diane Hagglund, fondatrice et présidente de Dimensional Research. "L'étude révèle qu'à l'heure actuelle, seulement 16 % des organisations utilisent l'AMF pour toutes les connexions par mot de passe, ce qui suggère que l'AMF n'a pas encore atteint l'adoption universelle de bout en bout. Seulement 33 % utilisent un seul fournisseur MFA, 50 % en ont deux ou trois et 17 % en ont quatre ou plus, ce qui suggère une complexité informatique en matière de MFA traditionnel.Lorsqu'elles pensent à l'absence de mot de passe, 70 % des personnes interrogées pensent aux portails d'authentification unique (SSO) et 63 % associent la biométrie liée aux périphériques PC, comme Windows Hello for Business, à la tendance à l'absence de mot de passe. 49 % déclarent utiliser actuellement une solution sans mot de passe de nouvelle génération, l'expérience supérieure de l'utilisateur final et la meilleure couverture de sécurité étant les deux principaux avantages que les participants estiment que les solutions sans mot de passe de nouvelle génération offrent."Nous sommes ravis d'approfondir la vision de l'industrie sur la position des nouvelles solutions par rapport aux offres moins sécurisées d'expérience sans mot de passe", déclare Raz Rafaeli, fondateur et PDG de Secret Double Octopus. "."Source : Secret Double Octopus