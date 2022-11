C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Bitwarden, qui a mené une enquête auprès de 800 professionnels de l'informatique de haut niveau au Royaume-Uni et aux États-Unis. 84 % des personnes ayant répondu à cette enquête ont déclaré utiliser un gestionnaire de mots de passe, mais que de nombreuses méthodes peu sûres sont encore utilisées. 54 % des personnes stockent leurs mots de passe dans des documents sur leurs systèmes, et 45 % essaient de s'en souvenir en les mémorisant, ce qui peut rendre leurs systèmes beaucoup moins sûrs qu'ils ne l'auraient été autrement.Le partage des mots de passe est nécessaire pour la plupart des entreprises afin que les travailleurs puissent collaborer et utiliser des comptes communs, mais les moyens par lesquels ces mots de passe sont partagés sont très risqués. 41 % des personnes s'envoient apparemment des mots de passe de comptes par courrier électronique, et 38 % utilisent des documents en ligne partagés qui contiennent les mots de passe. Ces modes de partage des mots de passe peuvent être facilement interceptés par des acteurs malveillants, et ils peuvent mettre en danger les données sensibles et la propriété intellectuelle d'une entreprise.Il y a également de bonnes nouvelles à tirer de ce rapport, notamment que le nombre de personnes utilisant l'authentification multifactorielle est passé de 88 % l'année dernière à 92 %. L'hygiène des mots de passe est un véritable problème dans la culture du lieu de travail, certaines erreurs concernent l'utilisation de mots de passe trop simples tels que des séquences numériques ou des phrases courantes. L'utilisation d'un même mot de passe pour de nombreux comptes est également une grave erreur, tout comme le fait de partager ces mots de passe avec des personnes qui n'ont pas besoin d'accéder à ces comptes, comme des amis ou des membres de la famille.Source : Bitwarden Trouvez-vous cette étude pertinente ?Comment gérez-vous vos mots de passe au sein de votre organisation ?