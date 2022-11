Prédiction 1 : D'ici 2026, 30 % des grandes entreprises migreront vers des centres d'opérations de sécurité autonomes auxquels auront accès des équipes distribuées pour une remédiation, une gestion des incidents et une réponse plus rapides.





Prédiction 2 : D'ici 2024, 35 % des entreprises emploieront un ingénieur spécialisé dans la protection de la vie privée afin de mettre en œuvre les principes de Privacy by Design dans les systèmes informatiques, les processus et la stratégie de développement des produits.





Prédiction 3 : d'ici 2024, 30 % des organisations fortement réglementées adopteront des technologies informatiques confidentielles pour combiner et enrichir les données sensibles essentielles aux applications informatiques multipartites tout en préservant la confidentialité.





Prédiction 4 : d'ici fin 2024, 65 % des grandes entreprises imposeront à leurs fournisseurs de services de cloud computing des contrôles de souveraineté des données afin de respecter les exigences réglementaires en matière de protection des données et de confidentialité.





Prédiction 5 : d'ici 2026, sous l'impulsion d'une forte croissance réglementaire, d'une pénurie de talents et de mesures de rentabilité, 40 % des entreprises investiront dans des offres de conformité en tant que service pour répondre à leurs mandats réglementaires.





Prédiction 6 : d'ici 2027, 60 % des entreprises du G2000 adopteront des évaluations continues des risques plutôt que des audits de sécurité annuels, en s'appuyant sur les fournisseurs de services pour limiter la charge des politiques, des pratiques et de la dette technique.





Prédiction 7 : d'ici 2025, la SEC publiera des normes de notation des cyber-risques, et les entreprises cotées en bourse seront tenues de mettre à jour et de communiquer ce score chaque année.





Prédiction 8 : d'ici 2024, 30 % des entreprises feront progresser leurs mesures ESG et la gestion de leurs données au-delà des capacités de reporting pour générer des avantages durables en termes de coûts et de compétitivité.





Prédiction 9 : D'ici 2024, 75 % des grandes entreprises mettront en place des logiciels de gestion et de reporting des données ESG en réponse à la législation émergente et aux attentes accrues des parties prenantes.





Prédiction 10 : d'ici 2025, 45 % des PDG, fatigués par des dépenses de sécurité sans retour sur investissement prévisible, exigeront des mesures de sécurité et de résultats pour évaluer et valider les investissements réalisés dans leur programme de sécurité.

Dans le même temps, les cybermenaces augmentant en nombre et en sophistication, les consommateurs sont plus conscients et plus sensibles aux violations de données. Les principes du "Privacy by Design" sont réévalués, car les clients sont de plus en plus curieux et prudents quant à la manière dont leurs informations personnelles sont utilisées.Et, alors que les règles et réglementations concernant le lieu et la manière dont les données sont stockées et transmises évoluent, les entreprises reconnaissent que leurs clients ne peuvent tolérer des perturbations dans les infrastructures numériques qui sous-tendent leur travail et leur vie quotidienne. Toute cette incertitude incite les organisations à se tourner vers " la certitude des données. "", a déclaré Grace Trinidad, directrice de recherche Future of Trust chez IDC. "."Dans son top 10 des prédictions sur l'avenir de la confiance, IDC voit le fil conducteur de la connaissance guidée par les données passer par la confidentialité, la sécurité, la conformité, le risque et la gouvernance environnementale, sociale et de l'environnement (ESG) - les éléments qui composent le cadre de la confiance.Les 10 principales prédictions d'IDC pour l'avenir de la confiance 2022 sont les suivantes :Source : IDCTrouvez-vous ces prévisions pertinentes ?