La gamme YubiKey 5 offre une authentification multi-facteurs pour éliminer les prises de contrôle de comptes, protéger les organisations contre les attaques de phishing, ainsi que pour fournir une authentification forte et facile à déployer à grande échelle. Compatibles avec les protocoles FIDO U2F (pour la double authentification) et FIDO2 (pour l'authentification sans mot de passe), PIV (carte à puce, authentification sans mot de passe) et OTP, ces clés reposent sur des mécanismes avancés de chiffrement.Grâce à la certification CSPN et au Visa de sécurité ANSSI, les séries de clés de sécurité YubiKey 5 permettent aux entreprises du secteur public et privé, ainsi qu’aux industries réglementées de se conformer aux normes de sécurité et d’authentification les plus strictes, mais aussi de répondre aux besoins d’infrastructures critiques, telles que les autorités gouvernementales, les opérateurs d’importance vitale (OIV) ainsi que les opérateurs de services essentiels (OSE).Fabrice De Vesian, channel manager chez Yubico, déclare : "Les Visas de sécurité délivrés par l’ANSSI permettent d’identifier les solutions de sécurité fiables et reconnues comme telles à l’issue d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée. Cette évaluation prend la forme de tests de pénétration et d’une analyse approfondie pour vérifier la conformité de ces solutions aux référentiels d’exigences correspondants. Un Visa de sécurité se matérialise, selon le contexte et le besoin, par une certification ou une qualification. Les Visas de sécurité représentent un gage de sécurité pour les utilisateurs.Yubico, l'inventeur de la YubiKey, rend la connexion sécurisée facile et accessible à tous. Depuis sa création en 2007, la société est un spécialiste dans la définition de normes mondiales pour l'accès sécurisé aux ordinateurs, aux appareils mobiles, aux serveurs, aux navigateurs et aux comptes Internet. Yubico est l'un des créateurs et principaux contributeurs des normes d'authentification ouvertes FIDO2, WebAuthn et FIDO Universal 2nd Factor (U2F), et est un pionnier dans la mise en place d'une sécurité d'authentification moderne et matérielle à grande échelle.Source : Yubico Qu'en pensez-vous ?