L'extension peut être lancée par un autre malware Windows et peut aller jusqu'à voler les mots de passe en crypto-monnaies des utilisateurs. Tout autre contenu du presse-papiers peut également être dérobé pendant que l'utilisateur effectue une recherche sur le Web.Le malware s'appelle ViperSoftX et a tendance à avoir l'extension installée. Son comportement est très similaire à celui d'une RAT basée sur JavaScript. Il peut même être considéré comme un pirate de crypto-monnaie, car c'est ce qu'il est censé faire.En ce qui concerne l'activité récente, le malware a effectué jusqu'à 93 000 tentatives qui ont été bloquées grâce à Avast afin que les clients ne ressentent rien. Les pays les plus touchés sont l'Inde, l'Italie, les États-Unis et le Brésil.Le principal canal de diffusion est constitué par les fichiers torrents, qui contiennent des cracks de jeux et des activateurs pour divers logiciels et services.Le logiciel malveillant commence par récupérer les adresses des portefeuilles, certains allant même jusqu'à récompenser l'opérateur d'une somme de 130 000 dollars ce mois-ci seulement.Pour s'emparer de la somme volée, toutes les transactions en crypto-monnaies ont été effectuées sur des appareils qui ont été compromis et n'incluent aucune sorte de bénéfices par d'autres moyens.Il peut télécharger une série de chargeurs de logiciels malveillants qui décryptent les données pour en faire des fichiers comme Manifest, des planificateurs de tâches XML, et même un fichier binaire App. À ce propos, le code unique se cache quelque part en bas et exécute des charges utiles décryptées. Mais la dernière fonctionnalité a à voir avec les téléchargements pour une série du navigateur des extensions qui sont malveillants. Cela inclut VenomSoft X sur les navigateurs Chrome, Opera et même Edge.Il parvient à infecter Chrome et à le déguiser en Google Sheets 2.1.Source : Avast Trouvez-vous ce rapport pertinent ?