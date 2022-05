En 2021, les crypto-escrocs ont volé un montant record de 14 milliards de dollars, soit une augmentation de 79 % par rapport à l'année précédente.

Au cours des 12 derniers mois, Check Point Research (CPR) a découvert de graves failles de sécurité au sein de plateformes Web3 majeures telles que OpenSea, Rarible et Everscale

Check Point Research (CPR) estime que des milliers de cyberattaques liées aux crypto-monnaies ont eu lieu en 2021 et que sur ces dernières, pas moins de 40 ont eu des conséquence graves, occasionnant des pertes allant de 1 à 3 milliards de dollars.

Ne pas ouvrir de liens suspects, surtout s'ils proviennent d'une source inconnue.

Actualiser en permanence son système d'exploitation, son logiciel antivirus et son logiciel de cybersécurité.

Ne pas télécharger de logiciels et d'extensions de navigateur depuis des sources non vérifiées.

Se méfier dès que la réception de demandes de signature d'un lien sur une place de marché.

Avant d'approuver une demande, les utilisateurs doivent examiner attentivement ce qui est demandé, et déterminer si la requête leur semble anormale ou suspecte.

En cas de doute, il est conseillé aux utilisateurs de rejeter la demande et de l'examiner plus en détail avant de fournir toute sorte d'autorisation.

Il est également conseillé aux utilisateurs de revoir et de révoquer les autorisations de jetons

Malgré ces avancées, les risques pour les utilisateurs restent considérables. En effet, rien que l'année dernière, les escrocs de la crypto-monnaie ont subtilisé un montant record de 14 milliards de dollars. Quels sont donc ces risques ? Pourquoi ces escrocs ont-ils tant de succès ? Et que peuvent faire les utilisateurs pour se protéger ?La crypto-monnaie connaît une croissance rapide. En une quinzaine d'années seulement, le marché des actifs cryptographiques a atteint plus de 2 000 milliards de dollars. Bien que les progrès de l'innovation soient remarquables, le rythme du développement laisse souvent des portes ouvertes aux violations. Au cours des 12 derniers mois, Check Point Research (CPR) a découvert de graves failles de sécurité au sein de plateformes Web3 majeures telles que OpenSea, Rarible et EverscaleUne innovation rapide signifie que de nouveaux projets voient le jour quotidiennement. Le problème, cependant, est que l'on ne se concentre pas assez pour sécuriser les projets en cours. Le plus gros danger ici c'est que les nouvelles frontières, comme le Metaverse, soient construites sur des bases peu sûres. En réalité, les questions de sécurité et de confidentialité sont les premières craintes qui freinent le développement du Metaverse.Selon l'étude 2021 (ISC)² Cybersecurity Workforce Study, il existe dans le monde une pénurie de 2,72 millions de professionnels de la cybersécurité, sans parler de ceux qui sont spécialisés dans le Web3. La même étude indique que la main-d'œuvre mondiale en matière de cybersécurité doit augmenter de 65 % pour défendre efficacement les actifs critiques des organisations. Ce pourcentage est susceptible de connaître une hausse considérable si l'on considère également les crypto-monnaies et le Metaverse.Selon Oded Vanunu, Responsable de la recherche sur les vulnérabilités des produits chez Check Point Software : «. »Il continue : «. »Les transactions par blockchain sont irréversibles. En blockchain, contrairement à une banque, vous ne pouvez pas bloquer un certificat volé ou contester une transaction. Si vous vous faites voler les clés de votre portefeuille, vos crypto-monnaies peuvent devenir des proies faciles pour les cybercriminels. C'est pourquoi l'utilisateur doit en permanence se soucier de sa sécurité. Pour éviter le vol de clés, et en guise de consignes générales de sécurité, CPR recommande :Source : Check Point