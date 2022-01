Les différentes technologies comme le métaverse et la blockchain créant encore plus de vulnérabilités

Cependant, la grande majorité de ces incidents pourraient être liés à une erreur humaine plutôt qu'à des problèmes structurels dans les réseaux de cybersécurité. Le Global Risks Report publié par le World Economic Forum a révélé que 95 % des menaces de cybersécurité auxquelles les gens ont été confrontés ont été causées d'une manière ou d'une autre par une erreur humaine.Dans ce contexte, la dépendance croissante aux nouvelles technologies comme le métaverse et la blockchain crée encore plus de vulnérabilités à exploiter, ce qui explique pourquoi les acteurs malveillants ont pu dérober environ 400 millions de dollars en 2021 par le biais de ransomwares, soit bien plus de quatre fois les 93 millions de dollars qu'ils ont réussi à obtenir en 2020.Un autre élément à prendre en compte est la vitesse à laquelle les vulnérabilités peuvent être exploitées. Par exemple, la vulnérabilité Log4j a été découverte au début de l'année, et après sa découverte, il y a eu plus de cent tentatives d'exploitation chaque minute. Les acteurs malveillants savent que les correctifs sont déployés assez rapidement et ils font preuve de la même rapidité pour tenter d'exploiter au maximum les vulnérabilités avant qu'elles ne soient corrigées.Source : World Economic Forum Trouvez-vous cette étude pertinente ?