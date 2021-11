Plus de la moitié (54 %) des entreprises enquêtent sur les activités des utilisateurs liées à des incidents de sécurité ou de conformité au moins une fois par semaine (71 % en France), contre 34 % des entreprises qui le font une fois par mois (23 % en France).

Selon une enquête de CyberArk, spécialiste de la sécurité des identités, les organisations continuent de fonctionner avec une visibilité limitée sur l'activité des utilisateurs et les sessions associées aux applications web, malgré le risque toujours présent de menaces internes et de vol d'identifiants. Si l'adoption d'applications web a été synonyme de flexibilité et de productivité accrue, les organisations tardent souvent à mettre en œuvre les contrôles de sécurité nécessaires pour atténuer les risques découlant d'une erreur humaine ou d'un acte malveillant.L'enquête mondiale menée auprès de 900 responsables de la sécurité au sein d'entreprises révèle que 80 % d'entre elles - même chiffre pour les organisations françaises - ont été confrontées à une utilisation mauvaise ou abusive de l'accès aux applications professionnelles par les employés au cours de l'année écoulée. En outre, 49 % des organisations françaises interrogées indiquent ne disposer que d'une capacité limitée pour visualiser les journaux d'utilisateurs et contrôler l'activité des utilisateurs, ce qui ne permet pas de détecter les comportements potentiellement dangereux dans les sessions utilisateurs.Cette nouvelle étude coïncide avec la disponibilité de la solution CyberArk Identity Secure Web Sessions, une solution basée sur le cloud qui permet aux entreprises d'enregistrer, de contrôler et de protéger les sessions applicatives des utilisateurs.En prenant l'exemple des applications web des secteurs de la finance, de la santé, du marketing ou des développeurs qui contiennent des données sensibles et de grande valeur ; comme des dossiers financiers, des informations sur les clients ou les patients, ou encore de la propriété intellectuelle, la plupart des équipes chargées de la sécurité et de la conformité disposent de ressources, d'une visibilité et d'un contrôle limités sur la manière dont les données confidentielles sont traitées, ou sur les activités menées au cours d'une session.Selon l'étude, dans 70 % des entreprises, l'utilisateur final moyen a accès à plus de dix applications professionnelles, dont beaucoup contiennent des données de grande valeur ; ce qui offre de nombreuses possibilités à un acteur malveillant. Dans ce contexte, les trois principales applications sensibles que les entreprises cherchent le plus à protéger contre les accès non autorisés sont les applications de gestion des services IT (telles que ServiceNow), les consoles cloud (comme Amazon Web Services, Azure et Google Cloud Platform), ainsi que les applications de marketing et d'aide à la vente (telles que Salesforce).Pour de nombreuses équipes de sécurité, les enquêtes sur les activités douteuses des utilisateurs supposent un investissement important en temps et en ressources limitées, et celles-ci doivent être mises en balance avec d'autres priorités telles que l'amélioration de la réponse aux incidents et la mise en place de contrôles cohérents dans toutes les applications, afin de réduire le risque de vol d'identifiants.Selon l'enquête :Plus de la moitié (54 %) des entreprises enquêtent sur les activités des utilisateurs liées à des incidents de sécurité ou de conformité au moins une fois par semaine (71 % en France), contre 34 % des entreprises qui le font une fois par mois (23 % en France).44 % des organisations indiquent devoir activer les mêmes contrôles de sécurité pour toutes les applications, alors que les contrôles intégrés aux applications sont disparates.41 % des répondants affirment qu'une meilleure visibilité de l'activité des utilisateurs leur permettrait d'identifier plus rapidement la source d'un incident de sécurité.Gil Rapaport, General manager, Access Management chez CyberArk, explique : «CyberArk Identity Secure Web Sessions aide les entreprises à améliorer la visibilité sur l'activité des utilisateurs au sein des applications web protégées par CyberArk Workforce Identity et les fournisseurs tiers de solutions d'authentification unique (Single Sign-On – SSO). Secure Web Sessions permet aux organisations de :Enregistrer et rechercher chaque clic et chaque modification de données effectuée au sein d'une application protégée tout en garantissant une expérience utilisateur sans friction.Mettre en place une surveillance continue et une réauthentification si un utilisateur s'éloigne d'un appareil au cours d'une session, réduisant ainsi le risque d'abus de session.Protéger les sessions web contre les menaces provenant d'un point d'accès, et limiter les actions d'exfiltration de données, telles que la copie de données et le téléchargement de fichiers.Commandée par CyberArk, cette étude repose sur une enquête Censuswide menée auprès de 900 décideurs et responsables de la sécurité au sein d'organisations de taille moyenne à grande aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie et à Singapour.CyberArk est spécialiste de la sécurité des identités, consacré à la gestion des accès à privilèges. CyberArk propose une offre de sécurité complète pour toutes les identités – humaines ou machines – au sein des applications d'entreprise, des effectifs décentralisés, des workloads hybrides dans le cloud et tout au long du cycle de vie DevOps.Source : CyberArk