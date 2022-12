Environ 88 % des Américains savent désormais ce qu'est un VPN, selon le rapport annuel de 2022 sur le marché des VPN de Security.Org. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 72% qui disaient la même chose en 2020, et cela suggère que les VPN atteignent un niveau d'utilisation ou tout du moins, de sensibilisation qui était difficile à obtenir dans les décennies précédentes.Malgré cela, le taux d'utilisation des VPN a stagné. Même si beaucoup plus de personnes sont conscientes de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent faire, le pourcentage d'Américains qui utilisent les VPN semble être bloqué à environ 39%. Cela indique que les VPN n'offrent peut-être pas les fonctionnalités que la personne moyenne recherche, ou du moins que les Américains n'en ressentent pas le besoin grâce à leur accès illimité à Internet.Le nombre de répondants à l'enquête qui ont déclaré ne pas utiliser de VPN a augmenté. En 2021, 59 % des personnes interrogées déclaraient ne pas utiliser de VPN, et ce chiffre est passé à 61 % en 2022. La légère augmentation de 2021 a fait croire à beaucoup de gens que l'utilisation des VPN était en hausse, mais 2022 a effacé tous ces progrès pour ramener l'utilisation des VPN à 39 %, contre 42 % en 2021.On constate également une certaine stagnation dans le nombre de personnes qui paient pour les VPN. Environ la moitié des utilisateurs de VPN utilisent actuellement des VPN gratuits, et ce malgré le fait que près de deux tiers d'entre eux disent rencontrer des problèmes avec les versions gratuites. Google est un fournisseur de VPN particulièrement peu fiable, la plupart des utilisateurs déclarant qu'ils ne font tout simplement pas confiance au VPN qu'ils ont intégré à leurs nouveaux téléphones phares Pixel.Les gens semblent également trouver moins de raisons d'utiliser les VPN. 55% des consommateurs ont cité la sécurité générale comme l'une des raisons d'utiliser un VPN, et ce chiffre est resté le même au cours de l'année.La plupart des autres raisons d'utiliser un VPN sont en baisse, cependant. Le respect de la vie privée en général est passé de 54 % à 50 %, et seulement 34 % l'utilisent pour des raisons professionnelles, contre 38 % l'année dernière. Les entreprises accordent manifestement moins d'importance à l'utilisation des VPN, car le nombre de personnes interrogées ayant déclaré utiliser un VPN pour se connecter à des serveurs d'entreprise sécurisés a chuté de dix points, passant de 41 % en 2021 à 31 % en 2022.Source : Security.Org Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il dans votre organisation ?