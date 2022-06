Les meilleures caractéristiques de sécurité sont toujours un point qui mérite considération. Accompagnées d'un chiffrement fort et de politiques qui garantissent des connexions plus strictes, elles peuvent vraiment renforcer la sécurité sur différents appareils et à tout moment.Mais ces dernières années, la multiplication des appareils a conduit certains services de premier plan à proposer des connexions multiples dont les utilisateurs peuvent bénéficier. Ces abonnements incitent les utilisateurs à penser qu'une seule connexion VPN est suffisante pour couvrir tous vos appareils principaux.Qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, de téléviseurs, d'ordinateurs, de téléphones, de routeurs et autres, la liste est infinie. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette fonctionnalité n'est peut-être pas nécessaire, car la plupart des utilisateurs de VPN n'utilisent pas toutes ces connexions.Un rapport de Future et TechRadar semblait avoir pour mission de sonder les lecteurs et leurs préférences en matière de connexion VPN. Il est intéressant de noter que seulement 11 % des utilisateurs interrogés se servent de VPN sur cinq appareils distincts ou plus. De même, seuls 3 utilisateurs sur 5 ont utilisé le service VPN sur trois appareils ou moins.Lorsque les utilisateurs de l'étude ont été interrogés sur l'importance de la décision de choisir leur fournisseur en fonction du nombre de connexions, plus de 50 % ont répondu en choisissant l'option très importante.La conclusion de l'étude est donc que, même si beaucoup n'utilisent pas leur VPN sur plusieurs appareils, ceux qui proposent plus de connexions dans leur offre sont définitivement préférés par les utilisateurs, car cela leur donne un sentiment de valeur ajoutée lors du choix du fournisseur de VPN.D'après cette étude, il est évident que les connexions simultanées en quantité illimitée sont une caractéristique qui titille la convoitise de beaucoup de gens. En outre, 75 % des personnes interrogées ont déclaré qu'un large éventail de superbes applications est un autre aspect essentiel d'un bon système d'exploitation.Cela peut concerner les services VPN sous iOS, Android, Windows, Mac, les téléviseurs intelligents, les systèmes de jeu ou Linux.D'autre part, l'étude de TechRadar a également révélé un autre résultat remarquable en ce qui concerne le prix des produits. Environ 70 % des personnes interrogées ont indiqué aux chercheurs qu'elles étaient prêtes à payer plus cher en échange d'un niveau de protection plus élevé.Il n'est pas rare que de nombreuses personnes ne sachent pas quelle connexion VPN est la meilleure ou laquelle répond le mieux à leurs besoins. C'est pourquoi l'étude a pensé qu'il serait bon de les répertorier en fonction du nombre de connexions proposées.En ce qui concerne le classement, ExpressVPN arrive en tête de liste. Même s'il est limité à cinq appareils, il est jugé plus que suffisant pour les utilisateurs, sans parler du faible prix proposé. De plus, il ne serait pas faux de l'aligner avec d'autres fournisseurs de premier plan comme Hotspot Shield ou TunnelBear.Si l'on parle de générosité en termes de connexions, il y a NordVPN qui en propose six, et Proton VPN et PIA qui en proposent 10. Mais les plus flexibles du lot sont ceux qui offrent un nombre illimité d'appareils connectés simultanément. Et le prix pour cela revient à IPVanish ainsi qu'à Surfshark.Après avoir vu les résultats de cette étude, une conclusion s'impose. Les gens réalisent peu à peu que ce n'est pas toujours la quantité qui compte mais la qualité des fonctionnalités qui est un véritable facteur décisif dans le choix de la bonne connexion VPN.Il est recommandé aux principaux acteurs du marché de se concentrer sur les fonctionnalités urgentes au lieu d'augmenter le nombre d'appareils.Source : FutureTrouvez-vous cette étude pertinente ?Comment choisissez-vous votre fournisseur VPN ?