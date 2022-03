Une nouvelle étude menée par Windows Report a révélé une forte corrélation entre les prix des VPN et le nombre de personnes qui finissent par s'y intéresser. A mesure que les prix des VPN augmentent, leur utilisation commence à diminuer quelque peu. 40 % des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête menée ont déclaré qu'elles utilisaient des VPN sur tous les appareils qu'elles possédaient, mais cela pourrait changer si leur prix devenait prohibitif.L'enquête a porté sur 748 personnes réparties dans 76 pays différents. 16 % d'entre elles utilisaient Chrome OS, et il convient de noter que les utilisateurs qui souhaitaient un navigateur avec un VPN intégré se tournaient souvent vers Opera. Cependant, Windows dispose également d'un VPN intégré, et il s'avère qu'environ un quart des utilisateurs ont tendance à l'utiliser pour leurs besoins quotidiens en matière de protection en ligne.23 % des personnes interrogées ont déclaré que le prix d'un VPN était le facteur le plus important à prendre en compte lorsqu'elles en choisissent un pour elles-mêmes. Cela semble indiquer qu'ils pourraient commencer à montrer une préférence pour les VPN intégrés fournis par Windows et Opera, car ces fonctionnalités font souvent partie intégrante de l'ensemble du paquet au lieu d'être une chose de plus pour laquelle vous allez devoir commencer à payer en temps voulu. Cependant, 15 % des personnes interrogées ont déclaré que les avis en ligne étaient plus importants pour elles.Pour ces utilisateurs, la qualité d'un VPN peut être une considération beaucoup plus essentielle que le montant qu'ils doivent payer pour pouvoir l'utiliser. Par conséquent, si le nouveau VPN offert par Windows 11 n'est pas à la hauteur de leurs attentes, ils pourraient commencer à revenir aux VPN payants plus chers qu'ils utilisaient auparavant.Maintenant, 27 % des personnes interrogées qui ne possèdent pas de VPN ont déclaré qu'elles ne pouvaient tout simplement pas s'en offrir un, et ces utilisateurs pourraient être les premiers à opter pour les variétés plus abordables qui sont actuellement intégrées dans le système d'exploitation Windows. Cela donne potentiellement à Microsoft un marché assez vaste, qu'aucune autre grande entreprise technologique n'a été en mesure de dominer jusqu'à présent, Nord et Express VPN étant les principaux acteurs de ce secteur. Cela pourrait changer le paradigme de l'industrie VPN et consolider encore plus le pouvoir des grandes entreprises technologiques.Source : Windows ReportTrouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est le facteur le plus important à vos yeux pour le choix d'un VPN ?Utilisez-vous un VPN intégré à un navigateur ? qu'en pensez-vous ?