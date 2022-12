Il est inquiétant de constater que 66 % des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité sur l'ensemble de leur trafic chiffré, ce qui les rend très vulnérables à d'autres attaques chiffrées.Les professionnels de la cybersécurité et des réseaux doivent également faire face à une charge de travail croissante. 45 % d'entre eux estiment que la charge de travail liée à la détection et à la réponse aux menaces a augmenté, 40 % citent l'augmentation des ressources dans le cloud et 36 % l'augmentation du nombre de périphériques sur le réseau.La sophistication des menaces a augmenté selon 37 % des répondants, ce qui rend difficile pour les analystes de repérer les attaques légitimes. 69 % reconnaissent que le décalage entre l'exploitation et la détection donne aux attaquants trop de temps pour pénétrer dans un réseau, 29 % citant également des problèmes de communication entre le SOC et les autres équipes informatiques.En outre, 23 % des personnes interrogées pensent que les analystes du SOC n'ont pas le bon niveau de compétences et 18 % estiment qu'ils manquent de personnel, ce qui suggère que les analystes de sécurité ne sont pas équipés pour faire face à l'ampleur des cyberattaques auxquelles ils sont confrontés.Et ce problème ne concerne pas seulement les grandes entreprises : 60 % des PME estiment que la détection et la réponse aux menaces sont désormais plus difficiles, ce qui montre que les petites entreprises ont du mal à suivre le rythme de l'évolution du paysage cybercriminel.", explique Mark Wojtasiak, vice-président de la stratégie produit chez Vectra. "Source : Vectra AI Que pensez-vous des conclusions de cette étude ?Qu'en est-il dans votre entreprise ?