Bien qu'il y ait beaucoup de ransomwares et de malwares, la durée et la puissance des attaques qu'ils peuvent mener en un temps limité n'ont pas été testées auparavant. C'était jusqu'à ce que Splunk teste certains des attaquants les plus courants dans l'industrie des logiciels malveillants pour voir à quelle vitesse ils pouvaient crypter un système de 53 Go après l'avoir infecté. Eh bien, la réponse est assez simple et un peu déchirante.Le système peut être attaqué et chiffré assez rapidement. Pour réaliser ce test, la société a installé Windows 10 et Windows 19 Server sur quatre ordinateurs et y a installé environ 98 561 fichiers. Elle a ensuite testé dix logiciels malveillants différents pour voir à quelle vitesse ils pouvaient chiffrer le système, et quel logiciel malveillant allait terminer son travail en combien de temps.Le premier malware dans cette course est Lock Bit qui, sur le serveur Windows 2019, a effectué le travail en seulement 4 minutes et 9 minutes. Le temps médian a été de 5 minutes 50 secondes. Le deuxième de cette course, qui a fait son travail en seulement un temps médian de 6 minutes 34 secondes, est Babuk. Les huit autres logiciels malveillants ont fait leur travail en une heure environ, tandis que seuls deux d'entre eux, Maze et PYSA, ont dépassé la limite d'une heure.Le temps moyen de chiffrement de l'ensemble de ces malwares était inférieur à une heure. Cela montre, en cas d'attaque, à quelle vitesse votre système peut être piraté et crypté. Cependant, les pirates prennent tout leur temps pour nettoyer votre PC. Pourquoi ?Parce que les pirates veillent à endommager autant de composants et de zones de votre système qu'ils le peuvent et à pénétrer dans autant de données qu'ils peuvent mettre la main dessus.Tout cela confirme la rapidité avec laquelle les logiciels malveillants peuvent attaquer votre système et la façon dont la technologie croissante permet à n'importe quel pirate de faire du mal à vos données.Source : Splunk Qu'en pensez-vous ?