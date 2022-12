La dernière étude de Veeam, spécialiste de la protection des données, révèle que 98 % des entreprises utilisent une infrastructure hébergée dans le cloud comme Backup-as-a-Service ou Disaster Recovery-as-a-Service dans le cadre de leur stratégie de protection des données.Cependant, 34 % des entreprises ne sauvegardent pas encore leurs partages de fichiers hébergés dans le cloud, 15 % ne sauvegardent pas leurs bases de données hébergées dans le cloud et 11 % ne protègent pas leurs données Microsoft 365, ce qui est inquiétant.", explique Danny Allan, directeur technique et vice-président senior de la stratégie produit chez Veeam. "Le rapport montre que les entreprises sont de plus en plus intéressées par l'externalisation de leurs sauvegardes et par l'obtention d'un niveau de service de gestion "clé en main", au lieu que le personnel informatique interne continue à gérer l'infrastructure fournie par les BaaS. Cette évolution suggère que l'expérience et la confiance dans les fournisseurs augmentent et pourrait également mettre en évidence les difficultés rencontrées l'année dernière pour recruter des talents informatiques.Il est intéressant de noter qu'alors que les nouvelles charges de travail informatiques sont lancées dans le cloud à un rythme beaucoup plus rapide que les anciennes charges de travail sont mises hors service dans les centres de données, un pourcentage surprenant de 88 % des personnes interrogées déclarent avoir ramené des charges de travail du cloud dans leur centre de données pour une ou plusieurs raisons, notamment le développement, l'optimisation des coûts/performances et la reprise après sinistre.Source : Veeam Etes-vous d'accord avec les conclusions fournies dans cet article ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?