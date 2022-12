L'enquête menée par Dimensional Research auprès de 1 175 professionnels et cadres de la sécurité sur cinq continents révèle que 91 % des personnes interrogées déclarent que la stratégie et les pratiques de sécurité de leur entreprise doivent désormais s'aligner sur les politiques et les normes de sécurité des clients.Les partenaires exercent également un nouveau niveau de diligence raisonnable, 85 % des personnes interrogées déclarant que leur entreprise doit fournir la preuve qu'elle répond aux exigences de sécurité de ses partenaires.", déclare Andrew Hollister, directeur de la sécurité chez LogRhythm. "L'étude révèle également que le stress lié au travail de l'équipe de sécurité augmente dans près de sept entreprises sur dix, et que 30 % d'entre elles signalent une augmentation significative, ce qui suggère que de nombreuses entreprises essaient de faire plus avec moins dans un contexte de restrictions budgétaires.Les principales causes de stress pour les membres des équipes de sécurité sont la sophistication croissante des attaques, l'augmentation des responsabilités et la fréquence accrue des attaques. Lorsqu'on leur demande ce qui pourrait les aider à réduire leur stress, 42 % des personnes interrogées répondent qu'il faut ajouter des membres de l'équipe de sécurité plus expérimentés et 41 % souhaitent des solutions de sécurité plus intégrées.Sur une note positive, la majorité des personnes interrogées (83 %) affirment qu'elles reçoivent désormais un soutien suffisant en matière de budget, de vision stratégique et d'adhésion, ce qui suggère une amélioration de la compréhension entre les dirigeants et leurs équipes de sécurité.Source : LogRhythm Quelle lecture faites-vous de cet article ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?