L'étude du spécialiste de la gestion des accès privilégiés Delinea montre également que 84 % des entreprises ont été confrontées à une violation de la sécurité liée à l'identité au cours des 18 derniers mois, même si 40 % des personnes interrogées pensent avoir mis en place la bonne stratégie.Sur une note positive, les entreprises sont désireuses de changer, notamment en ce qui concerne la protection des identités. 90 % des personnes interrogées affirment que leur organisation reconnaît pleinement l'importance de la sécurité des identités pour atteindre leurs objectifs commerciaux, et 87 % déclarent qu'il s'agit de l'une des priorités de sécurité les plus importantes pour les 12 prochains mois. Cependant, 75 % des professionnels de l'informatique et de la sécurité pensent également qu'ils ne parviendront pas à protéger les identités privilégiées parce qu'ils n'obtiendront pas le soutien dont ils ont besoin.", déclare Joseph Carson, chief security scientist et conseiller CISO chez Delinea. "Le rapport souligne également que les identités privilégiées comprennent les humains, tels que les administrateurs de domaine et locaux, ainsi que les non-humains, comme les comptes de service, les comptes d'application, le code et d'autres types d'identités de machine qui se connectent et partagent automatiquement des informations privilégiées. Mais seulement 44 % des organisations gèrent et sécurisent les identités machine, tandis que la majorité les laisse exposées et vulnérables aux attaques.", ajoute Carson. "."Source : Delinea Trouvez-vous ce rapport pertinent ?