Palo Alto Networks a été le fournisseur numéro un au cours du trimestre, avec une croissance de 24,9 % par rapport à l'année précédente et une augmentation de sa part de marché à 8,4 %, contre 7,8 % au T3 2021. Cisco était le deuxième fournisseur de cybersécurité, avec une croissance de 16,7 % et une part de marché stable de 6,9 %. Fortinet s'est classé troisième, avec une croissance de 29,9 % pour atteindre une part de marché de 6,7 %, contre 6,0 % il y a un an.La sécurité des endpoints est la catégorie qui a connu la plus forte croissance, avec une hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,7 milliards de dollars US. La sécurité des réseaux a été la catégorie la plus importante, représentant 5,1 milliards de dollars US et affichant une croissance de 14,8 %.Le secteur des technologies est confronté à une détérioration des conditions économiques, à une incertitude croissante et à un examen plus minutieux des dépenses informatiques, autant de facteurs que la plupart des fournisseurs ont pris en compte dans leurs prévisions. Les chutes des nouvelles affaires, les réductions des engagements de dépenses et les retards dans les dates de début des abonnements ont été pires que prévu, ce qui filtrera dans les résultats futurs.", a déclaré Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys. "Les ventes des canaux de distribution ont représenté 90,6 % du marché global, les 9,4 % restants étant réalisés directement auprès des clients. Les ventes par canal ont augmenté de 15,9 % par rapport à l'année précédente, dépassant les ventes directes.Les partenaires de distribution sont restés optimistes quant aux opportunités offertes par la cybersécurité. 27 % d'entre eux s'attendaient à ce que leurs revenus liés à la cybersécurité augmentent de plus de 20 % en 2023, selon un sondage Canalys réalisé auprès de 393 personnes entre le 21 novembre 2022 et le 9 décembre 2022. Par ailleurs, 27 % prévoyaient une croissance de 11 à 20 % l'année prochaine. Seuls 10% des partenaires s'attendaient à ce que les ventes de cybersécurité diminuent.9,6 milliards de dollars US de ventes provenaient de l'Amérique du Nord, qui est restée de loin le plus grand marché de la cybersécurité, représentant 53,8 % des dépenses mondiales. C'est également le marché qui connaît la croissance la plus rapide (17,1 %). Les ventes de la région EMEA ont atteint 5,2 milliards de dollars US, celles de la région APAC 2,4 milliards de dollars US et celles de l'Amérique latine 0,6 milliard de dollars US.Source : CanalysQuelle lecture faites-vous de cet article ?