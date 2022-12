Alors que 73 % des entreprises du monde entier augmentent leurs dépenses en matière de cybersécurité pour se protéger contre les risques futurs, les responsables informatiques investissent mal, avec seulement 61 % de leurs outils de cybersécurité entièrement actifs ou déployés.Aux États-Unis, seuls 67 % des outils de cybersécurité sont entièrement déployés. De même, en raison d'une approche dispersée de la mise en œuvre de la cybersécurité, 42 % des outils de sécurité se chevauchent, protégeant les organisations contre les mêmes menaces. Et, lorsque ces outils fonctionnent, ils souffrent souvent d'un trop grand nombre de faux positifs. Par exemple, 38 % des alertes détectées par les pare-feu d'applications Web (WAF) des entreprises sont des faux positifs.Sean Leach, architecte en chef des produits chez Fastly, déclare : "."Dans le cadre de l'étude, les responsables informatiques ont également été invités à prédire les plus grandes menaces pour leur organisation au cours des 12 prochains mois. 32 % d'entre eux mettent en avant les violations et les pertes de données, 29 % les logiciels malveillants et 26 % le hameçonnage, comme leurs principaux sujets de préoccupation.La sécurisation des travailleurs à distance est également un sujet de préoccupation, 46 % des responsables informatiques prévoient que les cyberattaques sur les travailleurs à distance seront à l'origine des menaces de cybersécurité au cours des douze prochains mois, et plus d'un tiers (38 %) ont fait de la protection de la nouvelle main-d'œuvre hybride leur principale priorité pour l'année à venir.", ajoute M. Leach. "."Source : Fastly Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de M. Leach ?