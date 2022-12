L'enquête SecOps pulse montre que les initiatives de transformation numérique et les exigences réglementaires sont les deux principaux facteurs de coûts prévus pour l'année prochaine.", déclare Bill Bernard, AVP, stratégie de sécurité chez Deepwatch. "Une autre préoccupation en matière de coûts pour 78 % des professionnels de la sécurité est l'assurance cybersécurité. Plus d'un tiers d'entre eux (39 %) estiment qu'elle est déjà trop chère, et 39 % pensent que si la cyberassurance offre de la valeur aujourd'hui, ce ne sera plus le cas si les prix augmentent encore.En matière d'investissement, la plupart des équipes donnent la priorité aux fonctions "répondre" (46 %) et "détecter" (42 %) du cadre NIST. Comme la quasi-totalité (95 %) des professionnels de la sécurité citent des problèmes de personnel persistants, 82 % d'entre eux utilisent ou envisagent des services gérés.", ajoute Bernard. "Source : Deepwatch Que pensez-vous des conclusions de M. Bill Bernard ?Qu'en est-il dans votre entreprise ?